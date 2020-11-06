DennisPeeters / wikipedia.org ЦСКА потерпел первое поражение на групповом этапе и с двумя очками опустился на последнее место в группе, "Фейенорд" (4 балла) идет третьим

DennisPeeters / wikipedia.org

Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл голландскому "Фейенорду" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча группы К в Роттердаме завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Более часа армейцы практически на равных соперничали с "Фейенордом", но затем грубые ошибки в обороне привели к трем голам в ворота Игоря Акинфеева за девять минут.

В составе победителей, которых тренирует бывший наставник сборной России Дик Адвокат, отличились Риджесиано Хапс (63'), Оркун Кекчю (71') и Лютсхарел Гертрейда (72'). Мяч в свои ворота после навеса Федора Чалова отправил Маркос Сенеси (79').

"В первом тайме шла атака на атаку, играли на встречных курсах, у нас были неплохие подходы. Может, нашим футболистам надо было сыграть менее индивидуально, а больше на партнеров. Во втором тайме мы потеряли контроль цента поля, давали многое сопернику в работе с мячом, и сами часто теряли мяч, начали пропускать голы", - проанализировал игру тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

ЦСКА потерпел первое поражение на групповом этапе и с двумя очками опустился на последнее место в группе, "Фейенорд" (4 балла) идет третьим. Лидирует в квартете с пятью очками загребское "Динамо", которое в четверг со счетом 1:0 обыграло австрийский "Вольфсберг" (4 балла).

В следующем туре ЦСКА 26 ноября примет "Фейенорд" на своем стадионе.

Итоги 3-го тура #ЛигаЧемпионов ✔



Назовите три самых неожиданных результата ???? pic.twitter.com/f0PCqEUldw— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 5, 2020

Отметим, что российские клубы по-прежнему не могут победить на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и "Краснодар" в трех турах потерпели пять поражений на троих и четыре раза сыграли вничью.