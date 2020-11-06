sandman86 / DepositPhotos Российские хоккеисты разгромили финнов на старте Евротура молодежным составом

sandman86 / DepositPhotos

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в матче первого тура стартового этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки завершилась со счетом 6:2 в пользу визитеров, которые делегировали на турнир молодежный состав.

Голы у россиян на счету Родиона Амирова (2'), Марата Хуснутдинова (12'), Ильи Сафонова (17'), Даниила Чайки (36'), Егора Чинахова (39') и Егора Афанасьева (53'). В составе хозяев шайбы забросили Элмери Эронен (23') и Ере Саллинен (41').

"Ребята сплотились за короткое время, забили хорошие голы, показали русский характер, довели матч до уверенной победы. Безусловно, такой счет нас не может не радовать. Хотим и дальше показывать атакующий и доминирующий хоккей. Несмотря на возраст ребят и небольшой опыт в играх со взрослыми командами, мы сумели найти нужные слова", - цитирует пресс-служба ФХР и.о. главного тренера сборной Игоря Ларионова.

???? Упаковали в 2,5 минуты самые горячие моменты сегодняшнего матча. Смотрим и гордимся!

⠀#снамироссия pic.twitter.com/kmMqTzhdqS— Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020

Отметим, что Россия в нарушение регламента делегировала на турнир молодежный состав под руководством Игоря Ларионова. В команду вошли игроки не старше 20 лет, кандидаты на поездку на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря в Канаде.

Это вызвало недовольство у остальных участников Евротура - команд Финляндии, Швеции и Чехии. Они проводят турнир игроками, которые выступают в национальном чемпионате.

В другом матче Кубка Карьяла сборная Чехии обыграла команду Швеции (3:1). В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне и чехи.

В следующем матче сборная России 7 ноября сыграет против Швеции.