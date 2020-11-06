Pixabay.com Баскетболисты питерского "Зенита" потерпели первое поражение в Евролиге

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Баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли греческому "Олимпиакосу" в домашнем матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Это первое поражение клуба из Санкт-Петербурга на турнире.

Встреча в городе на Неве завершилась со счетом 75:66 (19:20, 22:7, 17:16, 17:23) в пользу гостей, у которых выделялся центровой Мартин Хассан (16 баллов).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал защитник Билли Бэрон, набравший 13 очков.

A second win on the road this season for @olympiacosbc as they triumphed over Zenit St Petersburg 66-75



Highlights... pic.twitter.com/KZpBKlfx1S— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2020

Петербургская команда провела в еврокубке только три матча и с двумя победами занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре клубу предстоит 11 ноября сыграть дома с итальянским "Миланом".

В октябре "Зенит" уходил на карантин из-за вспышки коронавируса, в связи с чем были перенесены три игры в Евролиге - против "Басконии", "Валенсии" и "Милана". Домашняя встреча 6-го тура с греческим "Панатинаикосом" не состоялась из-за карантина у гостей.