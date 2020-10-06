Нападающий сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Как сообщает пресс-служба манкунианцев, срок действия соглашения с 33-летним форвардом составит один год с возможностью продления еще на год.

Предыдущим клубом Кавани был "Пари Сен-Жермен", в составе которого он стал шестикратным чемпионом Франции. На счету Эдинсона 200 голов за парижан, что является рекордом клуба. Футболист находился в статусе свободного агента после того, как срок его контракта с "ПСЖ" истек.

Помимо "ПСЖ", на клубном уровне он защищал цвета уругвайского клуба "Данубио", итальянских "Палермо" и "Наполи". В общей сложности за европейскую карьеру уругваец забил 341 мяч, в том числе 35 - в Лиге чемпионов.

В составе сборной Уругвая Кавани провел 116 матчей, 50 раз поразив ворота соперников.

???? El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

"Манчестер Юнайтед" под руководством Оле Гуннара Сульшера занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав три очка в трех матчах.

Добавим, что "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне предстоит сыграть в одной группе в Лиге чемпионов.