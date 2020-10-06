Власти Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах из-за коронавируса

В мэрии Москвы обсудили вопрос о закрытии трибун на матчах, проходящих под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в рамках усиления мер по профилактике коронавируса.

Как утверждает портал "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники, городские власти могут как полностью закрыть доступ зрителей к футбольным матчам, так и частично ограничить их число. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть введены уже в следующем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Клубы уведомили об этом еще на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придется корректировать", - сообщил собеседник портала.

Глава РПЛ Сергей Прядкин допустил возможность возвращения ограничений вплоть до закрытия трибун в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

"Мы убеждены, что болельщики - это душа футбола. Проведение матчей со зрителями - приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун. К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".

В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте на три месяца, после чего возобновился и был доигран со зрителями. С начала нового сезона на играх чемпионата разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей, а в конце сентября было принято решение о разрешении продажи билетов для болельщиков гостевых команд.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольший прирост зараженных - в Москве (4 082) и Санкт-Петербурге (411). Эти цифры почти повторили антирекордные показатели 11 мая 2020 года, когда за сутки было выявлено 11 656 заболевших.

В связи с резким подъемом заболеваемости в городе начинаем запускать эти дополнительные мощности. Сегодня открываем медицинские объекты в Сокольниках и Крылатском. pic.twitter.com/g9TcnuJNMY— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 5, 2020

Заболеваемость коронавирусом в России растет с начала сентября, когда количество случаев превысило 5 тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки, 25 сентября была преодолена отметка в 7 тысяч новых случаев, 28 сентября - в 8 тысяч. Первые дни октября также были отмечены ростом - сначала до 9 тысяч, а затем до 10 тысяч случаев в сутки.