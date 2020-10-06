Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Далером Кузяевым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.

По окончании прошлого сезона у Кузяева истек срок контракта и он покинул "Зенит" в связи с желанием трудоустроиться в европейском клубе. Им также интересовался столичный "Локомотив", однако игрок сумел найти себе новую команду.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Далеро стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка России. В прошлом сезоне во всех турнирах хавбек провел 28 игр и забил один мяч.

Команда с берегов Невы анонсировала переход Кузяева известной картиной Рембрандта "Возвращение блудного сына".

Также Кузяев играл за петрозаводскую "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик" и грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"). В составе сборной России он провел 23 матча и забил один мяч. Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов включил полузащитника в заявку на октябрьские матчи.