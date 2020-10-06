londondeposit / DepositPhotos Бывшая подруга Криштиану Роналду доказывает в суде собственную глупость

londondeposit / DepositPhotos

Американская модель Кэтрин Майорга, утверждающая, что в 2009 году ее изнасиловал нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, пройдет судебный "тест умственных способностей", сообщает газета The Mirror.

36-летняя Майорга пытается доказать, что недостаточно хорошо разобралась в условиях соглашения со звездой мирового футбола, согласно которому десять лет назад получила от Криштиану 375 тысяч долларов за неразглашение информации об их сексуальных отношениях.

Бывшая модель предстанет перед судом Лас-Вегаса после постановления окружного судьи США Дженнифер Дорси, вынесенного на прошлой неделе.

Если она добьется успеха, Роналду может быть вызван для дачи показаний на открытом судебном заседании.

Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере одного из отелей в Лас-Вегасе в 2009 году. По данным СМИ, десять лет назад Кэтрин наняла адвокатов и добилась досудебного примирения с футболистом за 375 тысяч долларов, но затем новой жалобой вынудила полицию возобновить расследование.

EXCLUSIVE Cristiano Ronaldo rape accuser to undergo 'mental capacity' assessment https://t.co/HmVRUaTMAT pic.twitter.com/sIKdR3nqtM— Mirror Football (@MirrorFootball) October 4, 2020

35-летний футболист категорически отрицал обвинения в изнасиловании, заявив, что секс происходил по обоюдному согласию. Суд Лас-Вегаса снял с него обвинения и прекратил рассмотрение иска модели, однако разразившийся скандал негативно сказался на его спонсорских контрактах.