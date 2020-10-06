Итальянский картингист завершил карьеру после дебоша на чемпионате мира
 
Итальянский картингист завершил карьеру после дебоша на чемпионате мира
RaceFans / twitter.com

Итальянец Лука Корбери, прославившийся неадекватным поведением на чемпионате мира по картингу, заявил о завершении своей спортивной карьеры в знак раскаяния.

Во время воскресной гонки KZ Final в итальянском Лонато 23-летний Корбери дважды столкнулся с Паоло Ипполито и после схода с трассы принялся мстить своему обидчику.

Он подкараулил соперника у обочины трассы и бросил с него оторванным бампером, после чего несколько раз пересек полотно трека, хотя гонка продолжалась в боевом режиме.

Уже после финиша Корбери нашел Ипполито в паддоке и набросился на него с кулаками. Поучаствовал в драке и отец Луки, владеющий данным картодромом.

В результате инцидентов никто не пострадал, но многие известные гонщики призвали Международную автомобильную федерацию (FIA) пожизненно дисквалифицировать дебошира.

Не дожидаясь санкций, Корбери извинился за свои действия и сказал, что навсегда уходит из спорта.

"Я хотел бы извиниться перед сообществом автоспорта за то, что я сделал, - написал он в Facebook. - Моему позорному поступку нет никаких оправданий. Я никогда не делал ничего подобного за 15 лет выступлений, и, я очень надеюсь, что никто больше не увидит этого в будущем. Я решил не принимать участия в каких-либо соревнованиях по автоспорту до конца своей жизни".