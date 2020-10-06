RaceFans / twitter.com Итальянский картингист завершил карьеру после дебоша на чемпионате мира

RaceFans / twitter.com

Итальянец Лука Корбери, прославившийся неадекватным поведением на чемпионате мира по картингу, заявил о завершении своей спортивной карьеры в знак раскаяния.

Во время воскресной гонки KZ Final в итальянском Лонато 23-летний Корбери дважды столкнулся с Паоло Ипполито и после схода с трассы принялся мстить своему обидчику.

Он подкараулил соперника у обочины трассы и бросил с него оторванным бампером, после чего несколько раз пересек полотно трека, хотя гонка продолжалась в боевом режиме.

Уже после финиша Корбери нашел Ипполито в паддоке и набросился на него с кулаками. Поучаствовал в драке и отец Луки, владеющий данным картодромом.

Outrageous scenes in the FIA Karting World Championship final at the Lonato circuit as Luca Corberi - whose family operate the venue - threw his bumper at a rival and ignored marshals as he stormed off across the track after an incident. pic.twitter.com/PgCPs9JLlH— RaceFans (@racefansdotnet) October 4, 2020

В результате инцидентов никто не пострадал, но многие известные гонщики призвали Международную автомобильную федерацию (FIA) пожизненно дисквалифицировать дебошира.

En de mafkees van mijn vorige tweet ging na de race gewoon verder. Had iemand die gozer niet alvast meteen naar het politiebureau kunnen escorteren? pic.twitter.com/9INoPaby5o— Rob van Gameren (@VanGamerenF1) October 4, 2020

Не дожидаясь санкций, Корбери извинился за свои действия и сказал, что навсегда уходит из спорта.

"Я хотел бы извиниться перед сообществом автоспорта за то, что я сделал, - написал он в Facebook. - Моему позорному поступку нет никаких оправданий. Я никогда не делал ничего подобного за 15 лет выступлений, и, я очень надеюсь, что никто больше не увидит этого в будущем. Я решил не принимать участия в каких-либо соревнованиях по автоспорту до конца своей жизни".