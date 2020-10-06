Футбольный клуб "Зенит" объявил о достижении соглашения с португальским "Спортингом" о переходе бразильского полузащитника Вендела в стан команды с берегов Невы.

Как сообщается на сайте сине-бело-голубых, контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

По данным СМИ, сумма трансфера бразильца составит 20 миллионов евро.

Вендел является воспитанником бразильского "Флуминенсе". В "Спортинг" полузащитник перешел зимой 2018 года. За португальскую команду провел 79 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Также во вторник "Зенит"объявил о полноценном переходе аргентинского нападающего Эмилиано Ригони в клуб "Эльче", который занимает 16-е место в чемпионате Испании. Днем ранее "Эльче" сообщил об аренде Ригони сроком на один год.

Ригони перешел в "Зенит" в 2017 году. В составе команды он провел 62 матча, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Ранее питерский клуб дважды отдавал полузащитника в аренду - в итальянские "Аталанту" и "Сампдорию".