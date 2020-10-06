Договорным матчем россиянки на Roland Garros займется французская прокуратура
 
Договорным матчем россиянки на Roland Garros займется французская прокуратура
zhukovsky / DepositPhotos

Французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча в рамках Открытого чемпионата Франции с участием российской теннисистки Яны Сизиковой.

Как сообщает агентство Reuters, прокуроры расследуют предполагаемое "мошенничество в организованной группе" и "активную и пассивную коррупцию в спорте". Расследование было начато 1 октября.

Под подозрение попала парная встреча первого круга турнира Большого шлема с участием Сизиковой и Бренгл, прошедшая 30 сентября. Победу в нем со счетом 7:6 (10:8), 6:4 одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг.

Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова на подаче допустила две двойные ошибки.

Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах на общую сумму в несколько сотен тысяч евро. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Сизиковой 25 лет, в ее активе одна победа на турнире под эгидой WTA в парном разряде и 43 выигранных турнира ITF.