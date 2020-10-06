zhukovsky / DepositPhotos Договорным матчем россиянки на Roland Garros займется французская прокуратура

zhukovsky / DepositPhotos

Французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча в рамках Открытого чемпионата Франции с участием российской теннисистки Яны Сизиковой.

Как сообщает агентство Reuters, прокуроры расследуют предполагаемое "мошенничество в организованной группе" и "активную и пассивную коррупцию в спорте". Расследование было начато 1 октября.

Под подозрение попала парная встреча первого круга турнира Большого шлема с участием Сизиковой и Бренгл, прошедшая 30 сентября. Победу в нем со счетом 7:6 (10:8), 6:4 одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг.

Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова на подаче допустила две двойные ошибки.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020

Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах на общую сумму в несколько сотен тысяч евро. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Сизиковой 25 лет, в ее активе одна победа на турнире под эгидой WTA в парном разряде и 43 выигранных турнира ITF.