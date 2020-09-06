Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего российского нападающего. Нынешний эксперт телеканал "Матч ТВ" таковым считает игрока московского "Спартака" Александра Кокорина.

"Кокорин - самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре - нет, - цитирует Аршавина "Матч ТВ". - Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина".

Кокорин пока не сыграл ни одного матча за "Спартак" после перехода в столичный клуб на правах свободного агента по истечении контракта с питерским "Зенитом".

Дебют Кокорина за красно-белых может состояться 13 сентября в гостевом матче чемпионата России против ЦСКА, об этом Александр неоднократно говорил в СМИ.

В прошедшем чемпионате России Александр провел 10 встреч за "Сочи", забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи".