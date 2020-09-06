На автодроме "Монца" французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс ("Макларен"), третьим гонку завершил канадец Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт"). Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят пришел к финишу девятым.

На 27-м круге гонка был приостановлена после аварии гонщика "Феррари", прошлогоднего победителя Гран-при Италии Шарля Леклера. Ранее из гонки выбыл его партнер по команде немец Себастьян Феттель, впервые с 1995 года по ходу гонки в Монце с трассы сошли оба гонщика "Феррари".

Согласно новым правилам, гонка была возобновлена со стартовой решетки. Также заезд не сумели продолжить датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас") и идущий вторым в общем зачете голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Лидер чемпионата шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф за заезд на пит-лейн под красный сигнал светофора, в следствие чего откатился с первого места в конец пелотона и сумел финишировать только седьмым.

Для Гасли эта победа стала первой в карьере, а подиум - вторым. Ранее он приходил вторым на Гран-при Бразилии - 2019. Гасли стал 109-м победителем гонки в истории "Формулы-1". Он также стал первым французом с 1996 года, кто сумел одержать победу на этапе. Тогда на Гран-при Монако лучшим стал Оливье Панис.

Льюис Хэмилтон (164) продолжает лидировать в чемпионате, его отрыв от ближайшего преследователя Валттери Боттаса (117) составляет 47 очков.

Следующим этапом станет Гран-при Тосканы, который также пройдет в Италии, он состоится 11-13 сентября на трассе "Муджелло".