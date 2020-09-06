Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о победе сыновей на вечере бокса в Грозном, отметив, что показательные бои с участием подростков стали "украшением турнира".

- В Грозном снова прошли поединки с участием детей Кадырова, наследники главы Чечни победили



"Дорогие друзья! Настоящим украшением боксерского турнира стали показательные бои, в которых выступили юные воспитанники РСК "Ахмат". Основной кард бойцовского шоу "Время легенд - 5" открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения.

⠀Победы в актив на боксерском ринге записали внуки нашего первого президента Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмад Кадыров, Эли Кадыров и Адам Кадыров. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление сверстников - Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксеров. Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым", - написал Кадыров в Instagram.

Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни Мусаевне Айдамировой, с которой познакомился еще в школе. У них десять детей: четыре сына и шесть дочерей.