alexeynovikov / DepositPhotos Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Филадельфию" со счетом 4:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. У "островитян" шайбы забросили Скотт Мэйфилд (10), Энди Грин (14), Брок Нельсон (32) и Энтони Бовилье (54)

alexeynovikov / DepositPhotos

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Филадельфию" со счетом 4:0 в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. У "островитян" шайбы забросили Скотт Мэйфилд (10'), Энди Грин (14'), Брок Нельсон (32') и Энтони Бовилье (54').

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 22 минуты 49 секунд, нанес один бросок по воротам, сделал два силовых приема, заблокировал два броска и закончил матч с показателем полезности "-3". Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов остался в запасе, место на последнем рубеже занял немецкий вратарь Томас Грайсс.

"Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось, чтобы в воротах был отдохнувший игрок, - приводит слова главного тренера "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротца официальный сайт НХЛ. - В последних двух матчах Варламова сильно нагрузили, вообще я верю в них обоих. С отношением Грайсса к работе, он является для нас хорошим вариантом, посмотрим, как все сложится дальше".

Клуб из Нью-Йорка вышел в финал конференции впервые с 1993 года. В финале Востока команда сыграет с "Тампой". В главном противостоянии Запада встретятся "Вегас" и "Даллас".