Мадридский "Реал" планирует устроить распродажу футболистов в трансферное окно. Столичный клуб намерен продать атакующего полузащитника Гарета Бэйла, а также нападающих Мариано Диаса и Борху Майораля. В клубе рассчитывают заработать на этих футболистах около 100 млн евро, сообщает AS.

Более того, "Реал" рассматривает возможность второго снижения зарплаты футболистам и работникам клуба, поскольку терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Руководство считает, что такой шаг поспособствует выходу из кризиса.

В апреле "Реал" провел сокращение заработной платы, тогда игроки и персонал согласились на предложенные условия. Пока руководство не начинало переговоров о новом этапе снижения.

Дополнительным фактором для тревоги является то, что пока еще не принято решение относительно допуска болельщиков на стадион, а это может привести к значительному дефициту денежных средств.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 11 сентября. "Реал" первый матч проведет на домашней арене 13 сентября против клуба "Хетафе".