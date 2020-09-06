На "Пушкаш-Арене" в Будапеште сборная России по футболу обыграла со счётом 3:2 сборную в матче второго тура группового этапа Лиги наций.
В составе сборной России мячи забили Антон Миранчук (15'), Магомед Оздоев (34') и Марио Фернандес (46'). У хозяев поля отличились Роланд Шаллаи (62') и Неманья Николич (70').
Наша сборная набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).
В следующем туре сборная России примет команду Турции. Команда Венгрии в гостях встретится со сборной Сербии. Обе встречи состоятся 11 октября.
???????? 3:1 и 3:2. Начали с двух побед в Лиге наций! Играем за вас!
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/n5nu1JiNTl— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020