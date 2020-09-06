katatonia82 / DepositPhotos На "Пушкаш-Арене" в Будапеште сборная России по футболу обыграла со счётом 3:2 сборную в матче второго тура группового этапа Лиги наций

katatonia82 / DepositPhotos

На "Пушкаш-Арене" в Будапеште сборная России по футболу обыграла со счётом 3:2 сборную в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

В составе сборной России мячи забили Антон Миранчук (15'), Магомед Оздоев (34') и Марио Фернандес (46'). У хозяев поля отличились Роланд Шаллаи (62') и Неманья Николич (70').

Наша сборная набрала шесть очков и занимает первое место в третьей группе лиги В, далее идут команды Венгрии (3), Турции (0) и Сербии (0).

В следующем туре сборная России примет команду Турции. Команда Венгрии в гостях встретится со сборной Сербии. Обе встречи состоятся 11 октября.