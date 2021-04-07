Московский ЦСКА третий раз подряд обыграл питерский СКА в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Хоккейный Клуб СКА

Московский ЦСКА третий раз подряд обыграл питерский СКА в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Очередной раунд армейского дерби в городе на Неве в присутствии 9 225 зрителей завершился со счетом 5:2 в пользу москвичей.

В составе гостей отличились Антон Слепышев (24'), Максим Мамин (26'), Максим Шалунов (28'), Мэт Робинсон (59') и Константин Окулов (60'). У СКА шайбы забросили Евгений Тимкин (2') и Игорь Ожиганов (57').

Сухая серия голкипера визитеров Ларса Юханссона прервалась на отметке 181 минута 18 секунд, это десятый результат в истории Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Москвичи могут пройти в финал розыгрыша Кубка Гагарина уже в следующем матче, который пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.

Пронесемся по событиям самой результативной игры финала Запада за 60 секунд.#КубокГагарина pic.twitter.com/FdYK2CGS9h — КХЛ (@khl) April 7, 2021

Начиная с 2015 года, лишь однажды, четыре года назад, в финале Западной конференции не было армейского дерби между коллективами из Москвы и Петербурга.

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата КХЛ и действующим обладателем Кубка Гагарина, добыв трофей в сезоне-2018/19. Следующий сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.