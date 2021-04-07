Хоккеиста Алексея Емелина готовят к трансплантации печени

Авангард ТВ / youtube.com

Капитана омского хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина на реанимобиле перевезли из Казани в столичный НИИ имени Склифосовского, где 34-летнего спортсмена готовят к операции по трансплантации печени, утверждает телеканал "360" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что у хоккеиста диагностировали острую печеночную недостаточность.

По данным телеграм-канала "Мутко против", Емелин был доставлен из Казани в Москву в среду утром на реанимобиле, дорога заняла более 15 часов. Она находится в реанимации в палате интенсивной терапии института Склифосовского.

Алексей почувствовал себя плохо 4 апреля в Казани, на следующий день после первого полуфинального матча Кубка Гагарина с "Ак Барсом" (3:1) и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Позже врачи решили отправить игрока в Москву .

Официально диагноз хоккеиста не разглашается. Первоначально речь шла о травме нижней части тела, которую защитник получил при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков ранее лишь заявил, что состояние больного стабильное.

34-летний Емелин играет за "Авангард" с 2018 года. До этого он играл за ЦСК ВВС, "Ладу" и "Барс", за рубежом защищал цвета клубов НХЛ "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 шайб + 15 передач).