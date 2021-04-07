Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу письмо об унижениях и сексуальных домогательствах в гимнастике

Президент Греческой Республики

Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу письмо об унижениях и сексуальных домогательствах в гимнастике, пишет газета Efimerida ton Syntakton. Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.

"Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме, направленном президенту республики и премьер-министру, - не отдельные инциденты, а "система". Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии", - цитирует газету РИА "Новости" .

В начале этого года греческая олимпийская чемпионка 2004 года по парусному спорту София Бекатору заявила, что более 20 лет назад была изнасилована одним из функционеров федерации. Чиновник опроверг обвинения, а суд сдал дело в архив в связи с истечением срока давности. После заявления Бекатору появились десятки сообщений о сексуальном насилии, причем не только от спортсменов, но и артистов.

Гимнасты отмечают в своем письме, что насилие, которому они подверглись, было "секретом Полишинеля" и являлось частью господствующей культуры, а его искоренение потребует скоординированных действий высших уровней власти.

Греческое издание напоминает, что волна подобных откровений прокатилась в последнее время по всему миру. Гимнасты жаловались на насилие со стороны тренеров в Великобритании и Германии, а врача сборной США Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за изнасилование более сотни своих подопечных.