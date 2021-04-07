Мужская сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

В марте дружина Станислава Черчесова в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 обыграла команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также уступила сборной Словакии (1:2). В активе российской команды 1 461 очко.

В первой пятерке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 780 очков), далее идут команды Франции (1 755), Бразилии (1 743), Англии (1 670) и Португалии (1 662).

???? #FIFARanking ????



???????? Belgium stay at the summit ????️

???????? Denmark return to the top 10 ????

???????? Guinea-Bissau the biggest climbers ????



ℹ️???? https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt — FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

После ЧМ-2018 изменилась формула подсчета очков в рейтинге ФИФА, которая теперь основывается на методе Эло. Новая система основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Из нее были исключены подсчет среднего числа очков за год, а также коэффициент конфедераций.