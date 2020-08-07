imagedb_seller / DepositPhotos Игрок сборной России по хоккею на траве и звезда казанского "Динамо" Антон Корнилов помещен в СИЗО по подозрению в хищении крупной суммы денег. Он попал в разработку оперативных служб татарстанского МВД как один из участников группы, взломавшей программное обеспечение Татсоцбанка

imagedb_seller / DepositPhotos

Игрок сборной России по хоккею на траве и звезда казанского "Динамо" Антон Корнилов помещен в СИЗО по подозрению в хищении крупной суммы денег. Он попал в разработку оперативных служб татарстанского МВД как один из участников группы, взломавшей программное обеспечение Татсоцбанка.

По версии следствия, мошенники воспользовались техническим овердрафтом при переводе денег с карты на карту клиента и с апреля по июнь успели похитить таким образом 27 млн рублей.

Задержание 11-кратного чемпиона России 3 августа в Казани подтвердили источники "БИЗНЕС Online", близкие к команде. Отмечается, что информация о деле хоккеиста минимальная, а само оно окутано тайнами. Корнилову грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в особо крупном мошенничестве.

"При решении вопроса об избрании меры пресечения судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", - сообщила пресс-служба Вахитовского райсуда Казани, не называя имени фигуранта.

О том, что речь идет именно о хоккеисте Корнилове "Интерфаксу" подтвердил представитель прокуратуры Татарстана.

30-летний Антон Корнилов - один из лидеров казанского "Динамо", практически бессменного чемпиона страны по хоккею на траве. Татарстанская команда с 2003 года доминирует в этом олимпийском виде спорта и лишь однажды упустила "золото" в 2009-м. В составе сборной страны Корнилов играл в Мировой лиге и на чемпионатах Европы. Именно он стал автором "золотого" гола россиян на Универсиаде-2013. Тот успех остается крупнейшим в истории сборной РФ, которая ни разу не играла на Олимпийских играх или чемпионатах мира.

В 2014 году Антон как студент Института экономики, управления и права (ИЭУП) стал победителем российской национальной премии "Студент года" в номинации "Спортсмен года".