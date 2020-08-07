Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Беспутин, лишенный этого титула за употребление допинга, планирует выступить 25 сентября в Екатеринбурге. Боксер получил соответствующее предложение от Федерации бокса России (ФБР), которую не смутила его допинговая история.

Главным боем боксерского вечера станет поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном, причем Бетербиев впервые выступит на территории России.

"В одном карде с Артуром Бетербиевым может выступить Александр Беспутин, которому уже было сделано соответствующее предложение. Для Беспутина этот бой также станет первым на территории России", - сообщил ТАСС генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

Беспутин провалил допинг-тест вскоре после чемпионского поединка в полусреднем весе с Раджабом Бутаевым в декабре прошлого года. В организме Александра обнаружили следы лигандрола - селективного модулятора андрогенных рецепторов, схожего с анаболическими стероидами.

30 ноября 2019 года Беспутин завоевал чемпионский пояс, уверенно победив Бутаева по очкам единогласным решением судей с одинаковым счетом 116:112.

После вскрытия контрольной пробы "Б", которая также дала положительный результат, россиянина признали виновным в употреблении допинга и лишили чемпионского пояса WBA.

На счету 29-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, где он дебютировал в 2015 году под эгидой американской промоутерской компанией Top Rank. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, а на чемпионате мира дошел до четвертьфинала.