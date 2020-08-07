АГН Москва / Александр Авилов Общее собрание клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) высказались за изменение регламента, касающегося переходов футболистов из одного клуба в другой на правах аренды в течение сезона

АГН Москва / Александр Авилов

Общее собрание клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) высказались за изменение регламента, касающегося переходов футболистов из одного клуба в другой на правах аренды в течение сезона. Предложения клубов вскоре рассмотрит бюро исполкома Российского футбольного союза.

Клубы предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона. По данным СМИ, 11 членов лиги проголосовали "за", а "Спартак", "Зенит", "Уфа", "Химки" и "Сочи" выступили против этой поправки.

Также предлагается выпускать на поле в составе одной команды не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года.

Кроме того, клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

Эти предложения рассмотрит бюро исполкома РФС, сообщает пресс-служба РПЛ.