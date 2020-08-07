Jon Hillenbrand / Flickr В жалобах указывалось, что болиды Racing Point RP20, которые используют пилоты мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл, являются копиями прошлогодних чемпионских машин команды Mercedes

Jon Hillenbrand / Flickr

Международная автомобильная федерация (FIA) наказала команду "Формулы-1" Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала на 400 тысяч евро за копирование прошлогоднего болида Mercedes. Об этом извещает пресс-служба FIA.

На Racing Point пожаловалась команда Renault, подавшая три протеста после Гран-при Штирии, Венгрии и Великобритании. В жалобах указывалось, что болиды Racing Point RP20, которые используют мексиканец Серхио Перес и канадец Лэнс Стролл, являются копиями прошлогодних чемпионских машин команды Mercedes. В частности полной копией являются тормозные воздухозаборники.

После разбирательств FIA признала команду Racing Point виновной в незаконном использовании воздухозаборников. FIA установила, что "принципиальным разработчиком" этих элементов действительно является команда "Мерседес", а потому их нельзя было использовать.

Стюарды отметили, что команда нарушила спортивный регламент и получила преимущество, однако посчитали, что она не заслуживает дисквалификации.

???? All the details on the FIA decision...#F1 https://t.co/bOCBaBqohX— Formula 1 (@F1) August 7, 2020

В итоге Racing Point опустилась с пятого на шестое место в Кубке конструкторов, а конкуренты из Renault оказались на пятой строчке. Пилоты своих очков в индивидуальном зачете не лишились.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет на трассе "Сильверстоун" в Великобритании с 7 по 9 августа.