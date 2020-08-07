Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и главный разоблачитель российской допинговой программы Григорий Родченков дал первое интервью на русском языке с момента своего бегства в США. Он рассказал порталу "Медуза" о том, как относится к обвинениям в предательстве со стороны российских властей.

"Так они первые предатели. Опустили Россию ниже плинтуса, патриотничают - и на меня еще показывают пальцем. В каком месте я предатель? Моя страна снова оказалась под тиранией! Сначала большевики захватили власть на 70 лет - убийцы и воры. Теперь вот эта путинская банда - убийцы и воры. А я - предатель? Я вернусь еще на белом коне. И будет большой суд. Нюрнберг впереди, знаете", - заявил Родченков.

"В России все перевернуто с ног на голову. И тем, что они меня называют предателем, я истинно горжусь", - добавил ученый.

По словам Родченкова, он принимал все блага от системы только затем, чтобы создать свой высокотехнологичный, высоконаучный, но низкоморальный уголок, островок, химическую лабораторию. И такой лаборатории в России не будет в ближайшие 50 лет.

Беглый химик также объяснил, почему решил рассказать миру о допинговой системе в отечественном спорте.

"Внутренние порывы, метания, они у меня были всегда. Когда в последний день в Сочи я менял пробы этой противной рожи - я знаю про него очень много - (бобслеиста Александра) Зубкова и другого читера (лыжника Александра) Легкова, я знал, что рано или поздно об этом расскажу. Зубков потом стал флагоносцем и стоял со Сталиным... Тьфу, с Путиным... Это немыслимо. Но на самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной. Это меня прям выбесило", - признался Родченков, подчеркнув, что никогда в жизни не менял чистые пробы на грязные.