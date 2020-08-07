ФК ТАМБОВ Клуб российской футбольной Премьер-лиги "Тамбов" накануне представил свой новый логотип и фирменный стиль, разработанный студией спортивного дизайна Quberten

ФК ТАМБОВ

Клуб российской футбольной Премьер-лиги "Тамбов" накануне представил свой новый логотип и фирменный стиль, разработанный студией спортивного дизайна Quberten. Логотип "Волков" вызвал споры и обвинения в плагиате из-за океана.

Пользователи в социальных сетях заметили сходство с эмблемой регбийной команды "Торонто". Канадский клуб также обратил внимание на конфуз, сделав соответствующую запись в Twitter.

В Quberten не видят ничего критичного в его сходстве с эмблемой канадского регбийного клуба. Отмечается, что дизайнеры перебрали бесчисленное количество версий, поэтому никакого плагиата в их работе нет.

"Если посмотреть на наши многочисленные варианты, то станет понятно, что мы ничего не воровали, никакого плагиата нет, - заверил портал Sport24 арт-директор Quberten Михаил Антипин. - Так бывает, когда наступаешь на дорогу минимализма. Совпадений достаточно много, мы с этим часто сталкиваемся. К сожалению, такие ситуации часто случаются, но ничего критичного. Наш логотип немного другой по стилю. Да, конструкция и схема похожи на "Торонто", такие пересечения бывают".

"Мы с самого начала видели букву "Т" как главную букву города и команды, вторым символом, разумеется, был волк. Запасным вариантом была пчела, тоже один из символов Тамбова. Мы пытались пчелу и волка интегрировать, в принципе это схожая идея. Сама форма пятиугольника - панель мяча, это просто футбол. Просто так совпало, что они похожи, поэтому я не вижу в целом никакой проблемы", - резюмировал Антипин.

Летом прошлого года тамбовчане, пробившись в РПЛ, уже совершали ребрендинг. Вместо герба Тамбовской области появились Тамбовский волк и мяч. Однако из-за неудачного, по мнению футбольного сообщества, дизайна в преддверии сезона 2020/21 клуб презентовал новый логотип.

В минувшем сезоне клуб занял 14-е место в Премьер-лиге.