ФНЛ Игорь Ефремов по личным обстоятельствам покинул пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который занимал ровно десять лет

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Игорь Ефремов по личным обстоятельствам покинул пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который занимал ровно десять лет. Чиновник сделал соответствующее заявление в понедельник на общем собрании руководителей клубов лиги. Собрание приняло его отставку.

"Я хочу жить в согласии с собой", - приводит "Матч ТВ" реплику Ефремова во время собрания.

До избрания нового президента временной главой лиги будет исполнительный директор лиги Иван Шабанов.

51-летний Игорь Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года, в ноябре 2018 года он был переизбран на четырехлетний срок. Он также является председателем Федерации футбола Московской области, которой руководит с 2004 года.

Из-за пандемии коронавируса последний сезон ФНЛ был завершен досрочно, места в Премьер-лиге получили команды, которые лидировали на момент завершения соревнований. Это решение подверглось критике, особенно со стороны клубов, не сильно уступавших лидерам, получившим путевки.

После 26 туров лидером нынешнего чемпионата турнира является "Нижний Новгород", который на 3 балла опережает "Крылья Советов". Игры ФНЛ возобновятся после зимней паузы в конце февраля 2021 года.