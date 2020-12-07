В понедельник в швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейской части отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет на полях Катара. Жребий был благосклонен к России и отправил ее в не самую сильную группу.

Подопечные Станислава Черчесова будут конкурировать за путевку на мундиаль в Группе Н, маткой которой стала команда Хорватии. Также в этот секстет попали команды Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Сборная России оказалась в третьей корзине на основании мирового рейтинга ФИФА, в котором она занимает 39-е место.

В ходе жеребьевки квалификации ЧМ-2022 европейские команды разбили на десять групп по пять или шесть участников. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию мундиаля. Десять команд, занявших в своих группах вторые места вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций примут участие в стыковых матчах.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

???? CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!



???? Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

При жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре сборную России по политическим мотивам принудительно разводили по разным группам с командами Украины и Косово. Причиной послужили опасения по поводу безопасности проведения матчей между командами этих стран.

Также в одну группу не могли попасть сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.

Напомним, что Косово официально стало очередной страной нон грата для РФ в футбольных турнирах с 2019 года. Россия и ряд других стран не признают государственный статус Косово, чья федерация футбола была утверждена в качестве нового члена УЕФА четыре года назад.

Помимо политики, организаторы грядущего мундиаля также попытались учесть климатические аспекты, выделив в отдельную группу страны, подверженные риску "суровых зимних условий". Туда попали Белоруссия, Эстония, Фарерские Острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина. В одной группе могли оказаться максимум два представителя перечисленных стран.

Напомним, что финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.