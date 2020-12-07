Мексиканский пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сахира на автодроме в Бахрейне, одержав первую победу в карьере.

Второе место занял француз Эстебан Окон из "Рено", впервые в карьере поднявшись на подиум, а третьим закончил гонку партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 7-м.

Успех 30-летненго Переса стал возможным благодаря ошибкам на пит-стопах обладателей Кубка конструкторов последних семи лет - команды "Мерседес". Он стал вторым мексиканским гонщиком, которому удалось победить на Гран-при "Формулы-1", после Педро Родригеса. Также Перес провел больше всего гонок, прежде чем одержать победу (190).

Двойной подиум "Рейсинг Пойнт" серьезно укрепил позиции команды в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.

Напомним, что британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" еще на 14-м этапе оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в его карьере. Гран-при Сахира спортсмен пропустил из-за заражения коронавирусом, его заменил соотечественник Джордж Рассел.

Оба пилота "Мерседеса" потеряли много времени на пит-стопах после выезда машины безопасности, хотя до этого боролись за победу в гонке. Вальттери Боттасу механики долго меняли колеса, а Расселлу поставили не тот комплект шин.

Заключительный этап "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря.