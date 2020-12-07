Luu / wikipedia.org Фигуристка Валиева выиграла пятый этап Кубка России с рекордными баллами

Luu / wikipedia.org

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве с отрывом от второго места в 56 баллов, превзойдя все мировые рекорды.

Несмотря на падение, 14-летняя Валиева получила за выступление в произвольной программе 168,66 балла, что на 2,04 балла выше рекорда Александры Трусовой (166,62).

Сумма двух видов - 254,86 балла - на 7,27 балла превышает мировой рекорд Алены Косторной. За короткую программу в субботу Камила получила 86,20, что 0,75 выше рекорда Косторной.

Все эти рекорды Валиевой официально не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как были установлены на национальных соревнованиях.

В произвольной программе на льду столичного дворца спорта "Мегаспорт" ученица Этери Тутберидзе чисто выполнила каскад из четверного и двойного тулупов, а также сольный четверной тулуп.

Второе место у одиночниц заняла Ксения Цибинова (198,44), а третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).

В мужских состязаниях с общим результатом 247,14 балла победил Петр Гуменник. Второе место занял Егор Рухин (246,49), третье - Алексей Ерохов (226,76).