Конголезский форвард немецкого "Штутгарта" Силас Вамангитука отметился издевательским голом в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу против "Вердера" (2:1), за который получил желтую карточку от главного арбитра встречи.

На 91-й минуте игры в Бремене нападающий воспользовался курьезными ошибками вратаря и защитника и оказался один на один с пустыми воротами. Вамангитука решил сполна насладиться выпавшими на его долю секундами славы и остановился у ленточки, ожидая, когда к нему побегут обреченные игроки "Вердера", после чего издевательски пнул снаряд в сетку.

Такие действия не понравились нападающему "Вердера" Дейви Зельке. Он подбежал к сопернику и на эмоциях начал предъявлять ему претензии. В результате оба футболиста получили по желтой карточке за неспортивное поведение.

У каждого во дворе был парень, который постоянно пижонил ???? pic.twitter.com/hwWeGwWBcC— Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2020

Стоит отметить, что через две минуты Зельке отыграл один мяч, но это не спасло "Вердер" от поражения. А Вамангитука оформил дубль в этом матче - в первом тайме он реализовал пенальти.