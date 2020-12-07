Pixabay.com Гандболисткам РФ грозит снятие с чемпионата Европы за нарушение коронавирусного протокола

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Европейская федерация гандбола (EHF) вынесла предупреждение женской сборной России за нарушение правил по противодействию коронавирусу на проходящем в Дании чемпионате Европы. За повторным нарушением правил последует снятие с турнира.

Как сообщает пресс-служба организации, вынесенное предупреждение является единственным и окончательным. Любое следующее нарушение гигиенического протокола приведет к немедленному отзыву соответствующей аккредитации и исключению из числа участников турнира.

Ранее датский канал TV2 сообщал, что главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России Денисом Богомоловым, который находился вне "пузыря" на трибуне без защитной маски. Разговор между Мартином и Богомоловым завершился рукопожатием.

В пресс-службе ФГР телеканалу TV2 сообщили, что незадолго до разговора Богомолов сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, а сборная России отменила тренировку до результатов тестирования, уточняет ТАСС.

Official statement by the European Handball Federation on hygiene protocol and procedures at Women's #ehfeuro2020 https://t.co/mrRYfJAg5W— EHF EURO (@EHFEURO) December 7, 2020

Помимо сборной России, EHF вынесла предупреждение за несоблюдение протокола безопасности командам Испании, Сербии, Хорватии и Чехии.

В субботу россиянки одержали вторую победу на предварительном этапе чемпионата Европы досрочно обеспечили себе выход в основной раунд соревнований. Следующий матч россиянки проведут 7 декабря против сборной Швеции. Чемпионат завершится 20 декабря.