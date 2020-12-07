Футбольный клуб «Химки» Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными "Химками" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу и откатился на третье место в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Химки»

Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными "Химками" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу и откатился на третье место в Премьер-лиге.

Встреча на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:2. В составе ЦСКА забили Никола Влашич (41') и Илья Шурин (54'), у "Химок" Илья Кухарчук (47') и Резиуан Мирзов (51).

ЦСКА набрал 33 очка после 17 туров и опустился со второго на третье место в турнирной таблице РПЛ, нарушив установившееся в прошлом туре троецарствие. Армейцы не выигрывают почти месяц, их серия без побед выросла до пяти матчей. "Химки" с 19 баллами идут двенадцатыми.

Теперь в РПЛ осталось два лидера - "Зенит" и "Спартак" набрали по 35 очков и занимают первое и второе место соответственно. Петербуржцы опережают красно-белых лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В других матчах "Ростов" проиграл "Уфе" (0:1) и также ухудшил свое турнирное положение, пропустив на четвертое место московское "Динамо", победившее "Арсенал" (1:0).