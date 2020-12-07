Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман в следующем сезоне продолжит выступление в гоночной серии "Формула-2" за итальянскую команду Prema Racing.

По итогам завершившегося сезона 21-летний пилот, также являющийся членом академии "Феррари", занял четвертое место в личном зачете. В дебютном для себя сезоне в "Формуле-2" он одержал четыре победы, еще два раза поднимался на призовой пьедестал.

Роберт дважды выходил в лидеры чемпионата и до конца сезона продолжал бороться за попадание в первую тройку.

"Мы гордимся достижениями Роберта в "Формуле-2", которые доказывают, что он один из самых сильных и быстрых пилотов своего поколения. Шварцман с первых гонок заявил о себе как сильном сопернике, навязав борьбу уже опытным пилотам, проводившим в чемпионате не первый сезон. Он достойно выступил, одержав четыре победы - больше чем кто-либо в текущем сезоне в Формуле-2", - отметил руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Шварцман набрал 177 очков и в общем зачете пилотов стал четвертым. Выиграл чемпионат партнер Шварцмана по команде немец Мик Шумахер. В 2021 году сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера вместе с россиянином Никитой Мазепиным дебютирует в "Формуле-1" в составе команды "Хаас".

"Я рад продолжить выступать в "Формуле-2" за команду Prema в 2021 году, - цитирует Роберта пресс-служба SMP Racing. - Наша цель как коллектива - победить и добиться прогресса по сравнению с результатами этого сезона, много работать, улучшить машину и в то же время получать удовольствие от наших выступлений. Это будет четвертый год нашей совместной работы, и мы планируем добиться максимума".