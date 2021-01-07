Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар из команды Hero Motosports помещен в искусственную кому после аварии на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии

Фото: Iamsachin1146 / commons.wikimedia.org

Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар из команды Hero Motosports помещен в искусственную кому после аварии на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.

В среду во время прохождения скоростного спецучастка индиец не справился с управлением и получил травму головы, ударившись о камень.

Спортсмен не подавал признаки жизни на протяжении 15 минут после аварии. Все это время до прибытия трех медицинских вертолетов его пытались реанимировать ближайшие соперники голландец Пол Спирингс и итальянец Маурицио Джерини. Возможно, именно благодаря их самоотверженным усилиям индиец вообще остался жив.

Пострадавший вертолетом был доставлен в больницу Эр-Рияда, где врачи решили ввести его в медикаментозную кому, чтобы обследовать гонщика и определить тяжесть травмы головы, сообщает La Gazzetta dello Sport .

Update ➡️ CS Santosh has been placed in a medically-induced coma following his #Dakar2021 crash, but he is in stable condition. He will undergo further scans today. Autocar India wishes him a speedy recovery. pic.twitter.com/deq1abkPN5 — Autocar India (@autocarindiamag) January 7, 2021

37-летний Шивашанкар - первый с 2015 года гонщик из Индии на ралли "Дакар". На прошлом рейде команда Hero Motosports потеряла погибшим 40-летнего португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша .

Среди мотоциклистов быстрее всех четвертый этап прошел испанец Хоан Барреда Борт (2:46.50), вторую строчку занял Росс Бранч из Ботсваны (+5.57), третью - австралиец Даниэл Сандерс (+6.09), лидирует в общем зачете француз Ксавье де Сультре.

See the Dakar from the competitors' point of view with the on-board highlights ????#Dakar2021 #DakarHeroes pic.twitter.com/YdL33S3fuN — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2021

Добавим, что на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков победу одержал российский экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Дмитрия Сотникова. Второе время с отставанием в 10 секунд показал его партнер по команде Андрей Каргинов.