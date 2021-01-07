Александр Головин

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2), ставшем для него первым с августа прошлого года. Он забил мяч на 64-й минуте игры ударом из-за пределов штрафной после розыгрыша углового - спустя десять секунд после выхода на замену.

24-летний россиянин не выходил на поле с августа 2020 года, когда получил травму подколенного сухожилия. В игре с "Лорьяном" он стал автором самого быстрого гола в исполнении вышедшего на замену футболиста в матче чемпионата Франции с 2007 года. Тогда поляк Иренеуш Елень, будучи игроком "Осера", также за 10 секунд с момента выхода на поле поразил ворота "Лорьяна" (5:3).

В предыдущий раз Головин забивал за "Монако" 9 ноября 2019 года.

⚽ Просто фантастика. Лучшего возвращения после травмы и не придумать!



Скорее смотри гол Головина, а трансляция игры с "Лорьяном" ждет тебя здесь:https://t.co/5kjh1slEoa pic.twitter.com/v1KL8v2Hxd — Матч ТВ (@MatchTV) January 6, 2021

Одноклубник Головина Софиан Диоп отметил, что в коллективе все ждут, что Головин и дальше будет проявлять себя на поле, совершая результативные действия.

"Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами", - приводит слова Диопа пресс-служба клуба .

Твиттер "Монако" отреагировал на гол Головина портретом хавбека в образе Николая II кисти Эрнеста Липгарта с подписью "Царь вернулся".

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, он принял участие в 25 матчах, забив три мяча. За сборную России Александр сыграл 33 матча, забив пять мячей.