В финальном матче второго по значимости футбольного еврокубка сезона-2020/21 - Лиги Европы УЕФА - встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал". Игра пройдет в польском Гданьске 26 мая.

В четверг в ответном полуфинале "Манчестер" на выезде уступил итальянской "Роме" со счетом 2:3, однако благодаря разгрому соперника в первой игре со счетом 6:2 прошел дальше по сумме двух встреч. В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдин Джеко (57'), Бриан Кристанте (60') и Никола Залевски (83'), у гостей дважды отличился Эдинсон Кавани (39', 68').

"Вильярреалу" для завоевания второй путевки в финал хватило нулевой выездной ничьи на поле лондонского "Арсенала", ибо первый раунд двухматчевого противостояния завершился в их пользу (2:1).

"Манчестер Юнайтед" оказался в финале Лиги Европы во второй раз. В 2017 году в решающем матче манкунианцы одолели нидерландский "Аякс" (2:0). В истории "Вильярреала" это первое подобное достижение.

Finally.



???? After 4 semi-final eliminations, Villarreal qualify for a European final for the first time in the club's history ????#UEL pic.twitter.com/zju9WLX7qT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021

Нельзя не отметить, что для 49-летнего наставника "Вильярреала" Унаи Эмери это уже пятый финал данного турнира за восемь лет, ранее он трижды выигрывал трофей с испанской "Севильей".