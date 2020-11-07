Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер, который за свою карьеру шесть раз выигрывал турниры Большого шлема, продает свою виллу в родном городе Лаймене, сообщает RNZ.

Площадь дома составляет 449 квадратных метров, а общая площадь территории, на котором расположен особняк, составляет 825 квадратных метров. Стоимость - 1,97 млн евро. Главным условием продажи является пожизненное проживание на вилле 85-летней матери Беккера Эльвиры.

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Представитель агентства недвижимости, которое курирует необычную сделку, отказался комментировать ситуацию, только лишь заявив, что продажа должна пройти без лишнего шума.

Дом в Лаймене может быть одним из незадекларированных Беккером объектов недвижимости, которые отсутствовали в описи имущества в рамках дела о банкротстве теннисиста.

В 1985 году Беккер в 17-летнем возрасте стал самым юным победителем Уимблдона. С этого момента и до конца карьеры Беккер постоянно находился под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Этому способствовали его взрывной характер, любовные похождения и харизма. Беккер всегда был светским человеком и приветствовал ажиотаж вокруг себя.