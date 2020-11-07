Фото: Wikigo / commons.wikimedia.org Ракетка швейцарского теннисиста Роджера Федерера, которой он играл в решающем матче Roland Garros-2011 против испанца Рафаэля Надаля, была продана на онлайн-аукционе

Фото: Wikigo / commons.wikimedia.org

Ракетка швейцарского теннисиста Роджера Федерера, которой он играл в решающем матче Roland Garros-2011 против испанца Рафаэля Надаля, была продана на онлайн-аукционе.

Inside the Games сообщает, что модель ракетки в красно-белом цвете купили за 55 тысяч долларов. Эта сумма стала самой большой в истории, которую платили за ракетку, принадлежащую теннисисту.

Вместе с ракеткой новый владелец получит документ, подтверждающий ее подлинность, а также автограф швейцарского спортсмена.

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Предыдущим рекордсменом была деревянная ракетка Фреда Перри, которой он играл в финале Уимблдона в 1934 году. В 2007-м неизвестный коллекционер заплатил за нее 32 тысячи долларов.

Самым дорогим лотом в истории была ракетка Билли Джин Кинг с показательного матча против Бобби Риггса в 1973 году. В 2018-м за инвентарь отдали 125 тысяч долларов.

В финале Roland Garros-2011 2011 года Надаль в четырех сетах обыграл Федерера со счетом 7:5, 7:6, 5:7, 6:1.