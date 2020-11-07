24-летний российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 7:6 (7:4) победил 29-летнего канадца Милоша Раонича в полуфинальном матче турнира в Париже, призовой фонд которого составляет 3,15 млн долларов.

"Когда играешь с Милошем, всегда чувствуешь опасность. Ему достаточно одного брейка - после этого отыграться было бы сложно, поэтому старался сохранять концентрацию. Первый сет прошел просто здорово, мне не пришлось отыгрывать ни одного брейк-пойнта. Второй сет был уже намного упорнее. Было сложно, но я очень рад, что вышел в финал", - пресс-службе парижского соревнования.

Россиянин в четвертый раз вышел в финал турнира серии "Мастерс", в 2019 году он победил в Цинциннати и Шанхае, а в Монреале проиграл Надалю. Финал турнира в Париже будет первым для россиянина в текущем сезоне. В прошлом сезоне он девять раз принимал участие в решающих матчах, одержав победу в четырех из них.

В решающем матче Даниил встретится с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым, представляющим Германию.

Россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Турнир в Париже завершится в воскресенье.