Pixabay.com На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура

Pixabay.com

На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура.

Первую шайбу забросил нападающий сборной Швеции Антон Ведин (56'), у россиян шайбу в концовке встречи после замены вратаря на полевого игрока забросил форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров (59'), а решающий буллит реализовал Василий Подколзин из петербургского СКА.

Подвезли подборку лучших моментов сегодняшнего матча!



???????? VS ???????? (1:2Б)#снамироссия pic.twitter.com/zsZVYh1VcQ— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2020

Состав сборной России на турнире сформирован из игроков не старше 20 лет, которые являются кандидатами на поездку на молодежный чемпионат мира.

Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.