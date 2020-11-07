На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура.
Первую шайбу забросил нападающий сборной Швеции Антон Ведин (56'), у россиян шайбу в концовке встречи после замены вратаря на полевого игрока забросил форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров (59'), а решающий буллит реализовал Василий Подколзин из петербургского СКА.
Подвезли подборку лучших моментов сегодняшнего матча!
???????? VS ???????? (1:2Б)#снамироссия pic.twitter.com/zsZVYh1VcQ— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2020
Состав сборной России на турнире сформирован из игроков не старше 20 лет, которые являются кандидатами на поездку на молодежный чемпионат мира.
Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.