На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура
 
На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура
Pixabay.com

На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки сборная России по буллитам победила со счетом 2:1 команду Швеции во втором туре Кубка Карьяла - первого этапа хоккейного Евротура.

Первую шайбу забросил нападающий сборной Швеции Антон Ведин (56'), у россиян шайбу в концовке встречи после замены вратаря на полевого игрока забросил форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров (59'), а решающий буллит реализовал Василий Подколзин из петербургского СКА.

Состав сборной России на турнире сформирован из игроков не старше 20 лет, которые являются кандидатами на поездку на молодежный чемпионат мира.

Турнир состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. Обязанности главного тренера команды на турнире исполняет наставник молодежной сборной Игорь Ларионов.