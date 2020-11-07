Официальный сайт футбольного клуба УФА В стартовом матче 14-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на своем стадионе сыграл вничью со счетом 1:1 с "Уфой"

Официальный сайт футбольного клуба УФА

В стартовом матче 14-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на своем стадионе сыграл вничью со счетом 1:1 с "Уфой".

В составе хозяев поля мяч забил Сергей Терехов (53'), гостей от поражения спас Комнен Андрич (87'), реализовавший пенальти, который арбитр Николай Волошин назначил после использования системы VAR.

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"Есть VAR. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались", - сказал Чемпионату генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Уфа" (7 очков) продлила свою серию без побед в первенстве страны до 12 матчей, на данный момент уфимская команда располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице, "Сочи" (23) находится на пятой строчке.