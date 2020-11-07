Pixabay.com Футболисты "Саутгемптона" на домашнем стадионе "Сент-Мэри" благодаря голам Че Адамса (7') и Стюарта Армстронга (82') со счетом 2:0 победили "Ньюкасл" в матче восьмого тура чемпионата Англии и впервые с 1988 года возглавили турнирную таблицу национального соревнования

Pixabay.com

Футболисты "Саутгемптона" на домашнем стадионе "Сент-Мэри" благодаря голам Че Адамса (7') и Стюарта Армстронга (82') со счетом 2:0 победили "Ньюкасл" в матче восьмого тура чемпионата Англии и впервые с 1988 года возглавили турнирную таблицу национального соревнования.

Временное лидерство в чемпионате, а уже в воскресенье на первое место могут подняться "Ливерпуль", "Лестер" и "Тоттенхэм", дало "святым" повод для замечательной шутки.

"Саутгемптон" опубликовал пост, в котором изображена турнирная таблица и подпись "остановите подсчет" (stop the count).

Так английский клуб пошутил над действующим президентом США Дональдом Трампом, который после завершившихся выборов в стране призывал остановить подсчет голосов в некоторых штатах.