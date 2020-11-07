В матче 14-го тура чемпионата России по футболу "Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью со счетом 2:2 с московским "Спартаком". У столичного клуба два мяча забил Александр Соболев (6', 45', с пенальти), у хозяев поля отличились Павел Погребняк (11') и Рафал Аугустыняк (60').

Погребняк - воспитанник "Спартака", он поразил ворота родного клуба в девятый раз, забив москвичам в составе пятой команды. Ранее ему удавалось сделать это, выступая за "Томь", "Зенит", "Динамо" и "Тосно". Больше 36-летний форвард забивал "Крыльям Советов" (10).

"Спартак" (28 очков) идет вторым в таблице турнирной таблице чемпионата страны. Лидирует ЦСКА (28), третьим располагается "Зенит" (27), обе команды еще не провели свои матчи тура.