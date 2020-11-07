Международный олимпийский комитет продолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства супругам Юлии и Виталию Степановым. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать чету до конца 2018 года
 
Международный олимпийский комитет продолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства супругам Юлии и Виталию Степановым. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать чету до конца 2018 года
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Международный олимпийский комитет продолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства супругам Юлии и Виталию Степановым. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать чету до конца 2018 года.

"Что касается Юлии и Виталия Степановых, то мы можем подтвердить, что Виталий все еще консультирует МОК, а Юлия все еще получает стипендию", - сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Проживающая сейчас в США Степанова последний раз выходила на старт 8 февраля на турнире, проходившем в американском Колорадо-Спрингсе, где заняла первое место в беге 800 м с результатом 2 минуты 12,96 секунды. Если бы она показала это время на зимнем чемпионате России, который проходил в Москве в конце февраля, то заняла бы итоговое 33-е место.

Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь.

Легкоатлетка вместе с мужем, экс-сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым, последние шесть лет не покидает США. Пара покинула Россию в 2014 году и с тех пор скитается по США. После минимум шести переездов Степановы делают все возможное для того, чтобы не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть.

Супруги Степановы предоставили информацию, которая легла в основу документального фильма журналиста Хайо Зеппельта, показанного на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. После этого чета бежала из страны, опасаясь за свою безопасность в РФ. В фильме Зеппельта утверждается, что российские легкоатлеты систематически применяли допинг. Для проверки фактов, изложенных в нем, WADA создало независимую комиссию под руководством Ричарда Паунда, которая в ноябре 2015 года представила разоблачительный доклад.

На основании этого документа отечественных легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Легкоатлеты РФ лишены возможности конкурировать на международном уровне по сей день.