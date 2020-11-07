TunedIn61 / DepositPhotos Международный олимпийский комитет продолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства супругам Юлии и Виталию Степановым. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать чету до конца 2018 года

TunedIn61 / DepositPhotos

Международный олимпийский комитет продолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства супругам Юлии и Виталию Степановым. По информации ряда источников, первоначально планировалось, что МОК будет финансово поддерживать чету до конца 2018 года.

"Что касается Юлии и Виталия Степановых, то мы можем подтвердить, что Виталий все еще консультирует МОК, а Юлия все еще получает стипендию", - сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Проживающая сейчас в США Степанова последний раз выходила на старт 8 февраля на турнире, проходившем в американском Колорадо-Спрингсе, где заняла первое место в беге 800 м с результатом 2 минуты 12,96 секунды. Если бы она показала это время на зимнем чемпионате России, который проходил в Москве в конце февраля, то заняла бы итоговое 33-е место.

Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь.

Легкоатлетка вместе с мужем, экс-сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым, последние шесть лет не покидает США. Пара покинула Россию в 2014 году и с тех пор скитается по США. После минимум шести переездов Степановы делают все возможное для того, чтобы не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть.

Супруги Степановы предоставили информацию, которая легла в основу документального фильма журналиста Хайо Зеппельта, показанного на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. После этого чета бежала из страны, опасаясь за свою безопасность в РФ. В фильме Зеппельта утверждается, что российские легкоатлеты систематически применяли допинг. Для проверки фактов, изложенных в нем, WADA создало независимую комиссию под руководством Ричарда Паунда, которая в ноябре 2015 года представила разоблачительный доклад.

На основании этого документа отечественных легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Легкоатлеты РФ лишены возможности конкурировать на международном уровне по сей день.