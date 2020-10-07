Александр Осипов / wikimedia.org 45-летний экс-вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский, завершивший игровую карьеру в 2016 году, включен в заявку национальной команды на товарищескую игру с французами

Александр Осипов / wikimedia.org

45-летний экс-вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский, завершивший игровую карьеру в 2016 году, включен в заявку национальной команды на товарищескую игру с французами на "Стад де Франс" из-за вспышки коронавируса в стане "жовто-блакитных". Перед намеченной на среду игрой в составе сборной Украины остался лишь один здоровый голкипер.

В настоящее время Шовковский входит в штаб главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"В связи с тем, что в составе сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб "желто-синих" принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского. Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная", - отмечается в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Тренерский штаб сборной Украины подчеркивает, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника матча. Выход Александра на поле может стать возможным только в случае замены вратаря Георгия Бущана.

45-летнего Шовковского включили в заявку Украины на матч с Францией. У двух вратарей коронавирусhttps://t.co/uDXtpa30YE— Сборная Украины (@tribunanational) October 7, 2020

Александр Шовковский выступал на профессиональном уровне с 1993 по 2016 годы и всю клубную карьеру провел в киевском "Динамо". В тренерский штаб национальной команды он вошел в 2018 году.