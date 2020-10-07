Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Уфа", выступающего в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Клуб и 44-летний специалист расторгли трудовой контракт по обоюдному согласию сторон.

"Уфа" благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм", - говорится в заявлении команды.

Евсеев возглавлял "Уфу" с марта 2019 года. Команда набрала лишь 6 очков в 10 турах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ниже находится только "Ротор" (3).

"Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла "химия". И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время", - написал Евсеев в Instagram.

До "Уфы" Евсеев работал главным тренером российских клубов "Текстильщик" и "СКА-Хабаровск", а также был исполняющим обязанности главного тренера пермского "Амкара".