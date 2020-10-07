Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" переиграл "Майами Хит" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и находится в одном шаге от завоевания титула.

Встреча в Орландо завершилась со счетом 102:96 (27:22, 22:25, 26:23, 27:26) в пользу "Лейкерс". Самыми результативными в составе победителей стал Леброн Джеймс (28 очков) и Энтони Дэвис (22). У "Майами" выделялись Джимми Батлер (22) и Тайлер Хирро (21).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Лейкерс". Пятый матч противостояния в спортивном комплексе Disney пройдет 9 октября.

⚡️ Recap Game 4 of the #NBAFinals presented by YouTube TV ⚡️

@Lakers take a 3-1 series lead behind LeBron James' 28 PTS, 12 REB, 8 AST in the win... watch Game 5 Friday at 9:00 PM ET on ABC!https://t.co/yrgdPTFkS5— NBA (@NBA) October 7, 2020

Напомним, что "Лос-Анджелес Лейкерс" в периоды своего расцвета 16 раз становились чемпионами НБА, однако на протяжении шести последних сезонов вообще не пробивались в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. В финал плей-офф эта легендарная команда вышла впервые за десять лет.

За плечами "Майами" три чемпионства и пять финалов, предыдущий из которых датируется 2014 годом.