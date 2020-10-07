Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах вступился за бездомного на заправке, к которому пристала компания хулиганов.

Как сообщает The Sun, инцидент произошел 28 сентября недалеко от стадиона "Энфилд", когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского "Арсенала" (3:1) в 3-м туре Премьер-лиги.

Он вышел из своего Bentley и отогнал группу несколько молодых людей, которые пристали к бездомному по имени Дэвид Крейг. А самой жертве несостоявшегося нападения футболист дал банкноту в 100 фунтов.

Благородный поступок Салаха попал на камеру видеонаблюдения.

"Он был столь же прекрасен, как и в матчах "Ливерпуля". Услышав, что говорили мне эти парни, он повернулся к ним и сказал: "Через несколько лет это можете быть вы". Я понял, что это не галлюцинация, только когда Мо сходил к банкомату и дал мне купюру. Он - настоящая легенда в моих глазах", - рассказал бездомный.

I'm very proud of you Mo Salah ❤️❤️❤️❤️❤️

Humanity????????????????????????

God bless you ????????❤️♥️ pic.twitter.com/e2EUaquuyz— Meroahmed (@Meroahmed60yah1) October 7, 2020

50-летний Крейг стал бездомным шесть лет назад после ссоры с семьей и ночует возле стадиона "Ливерпуля", фанатом которого является.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Мохамед Салах провел четыре матча, в которых отметился пятью голами.