Jesusfranciscohernandezcova / wikimedia.org Надаль в рекордный тринадцатый раз вышел в полуфинал Roland Garros

Jesusfranciscohernandezcova / wikimedia.org

Испанец Рафаэль Надаль в рекордный тринадцатый раз вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. Ранее "король грунта" 12 раз выходил в финал Roland Garros и каждый раз завершал турнир победой.

В четвертьфинале нынешнего парижского мэйджора 34-летнийо Надаль, посеянный под вторым номером, со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

"Я очень, очень рад вновь выйти в полуфинал "Ролан Гаррос". Без всяких сомнений, это самый важный турнир для меня и самое прекрасное место для игры в теннис. Я счастлив", - цитирует Надаля официальный сайт тура.

Simply Stunning ????



In his 100th career match at #RolandGarros, @RafaelNadal returns to a 13th SFs defeating Sinner 7-6(4), 6-4, 6-1. pic.twitter.com/7OzxSouBIG— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Следующим соперником Рафаэля 9 октября станет аргентинец Диего Шварцман, имеющий 12-й номер посева.

В другом четвертьфинале он нанес поражение австрийскому теннисисту Доминику Тиму, который не сумел выйти в полуфинал Roland Garros впервые с 2015 года.

Единственным представителем России на парижском турнире остается Андрей Рублев. В четвертьфинале мужского одиночного разряда он сыграет с греком Стефаносом Циципасом.